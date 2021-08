Pourquoi choisir du mobilier de bureau ergonomique ?

Votre colonne vertébrale est fatiguée lorsque vous restez assis pendant de longues heures dans une mauvaise posture à votre bureau. Il est très difficile de corriger la posture dans un environnement de bureau traditionnel. Vous ne pouvez pas maintenir votre colonne vertébrale dans une position neutre avec des bureaux trop hauts ou trop bas et une chaise mal conçue. Un bureau ergonomique apportera le soutien adéquat à votre colonne vertébrale pour que les trois courbes naturelles ne soient pas perturbées. Nous avons évoqué ici cinq raisons pour lesquelles vous avez besoin d’un bureau ergonomique.

Atténuation de la douleur :

Faites attention à votre posture assise si vous restez assis de longues heures à votre bureau. Se pencher sur le clavier ou garder les épaules en avant est l’une des erreurs de posture que tout le monde commet au bureau. Mais, avec un bureau ergonomique, vous pouvez facilement éviter ce problème. Commencez par utiliser une chaise ergonomique qui vous permet de faire un petit réglage pour corriger vos positions assises. De cette façon, vous pourrez soulager vos douleurs.

Vous aider à rester assis moins longtemps :

La position assise chronique est aujourd’hui comparée au tabagisme en raison d’un problème de santé équivalent. Si vous restez assis plus de huit heures par jour à votre bureau, vous risquez de souffrir de problèmes de santé liés à la position assise chronique. On peut donc dire que votre journée de travail peut faire de vous un assis chronique. Vous pouvez donc faire une pause dans votre travail et aller faire une petite promenade pour garder vos muscles actifs. Un bureau ergonomique vous offre de nombreux choix pour vous aider à rester assis moins longtemps. Vous pouvez acheter un bureau debout qui vous permet de rester assis ou debout au travail. Ainsi, vous pouvez éviter les heures d’assise prolongées, ce qui vous protégera de graves problèmes de santé.

Vous permettre de faire de l’exercice tout en travaillant :

Un bureau ergonomique a pour objectif de vous permettre de rester productif. Une longue heure de bureau est vraiment fatigante. La fatigue est très courante, surtout après la pause déjeuner. Un bureau ergonomique vous permet de faire des exercices de bureau tout en travaillant. Vous pouvez rechercher sur Internet des exercices de bureau. Ces exercices sont très simples à réaliser. Même quelques étirements à votre bureau s’avéreront également bénéfiques.

Vous restez ainsi plus productif :

Lorsque vous avez moins mal, votre niveau d’énergie s’en trouve également amélioré. Vous pouvez vous concentrer davantage sur votre travail, ce qui améliore votre niveau de productivité. La douleur est la première cause de perte de travail. Un bureau ergonomique prend donc soin de votre santé, ce qui améliore votre capacité de travail.

Diminution des risques de maladie :

Un bureau ergonomique améliore votre posture et stimule votre santé. Les problèmes de santé que rencontrent souvent les travailleurs de bureau sont réduits dans un environnement de travail ergonomique.

Vous ressentirez moins de fatigue oculaire et moins de maux de tête. Vous aurez une meilleure posture, moins de maux de dos, et plus encore. Il réduit également le risque d’obésité. Ainsi, un bureau ergonomique vous aide à vivre mieux et plus heureux. Vous avez de nombreuses raisons de passer d’un environnement de travail traditionnel à un bureau ergonomique.

Comment mettre en place un bureau ergonomique ?

Nous vous proposons ici quelques étapes simples qui vous aideront à mettre rapidement en place votre bureau ergonomique. En nous concentrant sur les idées principales, nous avons expliqué les choses d’une meilleure manière.

Choisissez la bonne chaise :

Vous devez choisir une chaise ergonomique pour vous asseoir confortablement. Ces chaises vous aideront à garder vos pieds à plat sur le sol et vos genoux à un angle de 90 degrés. Utilisez le dossier de la chaise et asseyez-vous le plus en arrière possible. Ces chaises sont souvent dotées d’un soutien lombaire qui protège les trois courbes naturelles de la colonne vertébrale. Vérifiez la profondeur d’assise, les accoudoirs et le matériau de la chaise.

Réglez la hauteur du bureau :

La hauteur du bureau joue un rôle très important dans l’amélioration de votre posture. En position assise ou debout, réglez la hauteur du bureau à la hauteur de vos coudes. Cela vous permet d’éviter les douleurs au poignet ou d’autres problèmes.

Bureau assis debout :

Achetez un bureau debout réglable en hauteur pour votre travail. Les convertisseurs ne seront pas aussi efficaces que les pupitres. Les bureaux assis-debout ont une option de réglage rapide de la hauteur, ce qui améliorera votre niveau d’activité au travail.

Placez votre écran correctement :

Placez votre moniteur à une distance d’environ une longueur de bras. Le haut de l’écran doit tomber à la hauteur de vos yeux, ce qui réduit les risques d’inclinaison de votre tête.

Il y a beaucoup d’autres choses sur lesquelles il faut se concentrer lorsqu’il s’agit d’optimiser l’ergonomie de votre bureau. Une bureau assis debout intelligent propose quelques suggestions populaires pour vous sensibiliser aux principes de l’ergonomie.

Le mobilier ergonomique est aujourd’hui indispensable. Adressez vous à un spécialiste du mobilier de bureau pour en savoir plus, obtenir un audit des aménagements nécessaires à l’optimisation de vos espaces de travail et envisager un réagencement complet de vos bureaux.